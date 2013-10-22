Маркова не затримували, він на допиті - МВС

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області.

“Ніхто його не затримував. Він зараз перебуває у слідчого і спілкується з ним”, - зазначили в ГУ МВС Одеської області, не уточнивши водночас, з якого приводу і в якості кого Марков був викликаний на допит.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Марков.

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Таким чином суд визнав доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах у жовтні 2012 року в окрузі №133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова.

20 вересня голова Верховної Ради Володимир Рибак офіційно оголосив рішення ВАСУ про припинення повноважень депутата Марков і запевнив, що це рішення суду буде виконано. Згодом він заявив, що з 20 вересня зарплата Маркова не нараховується, а його картку для голосування заблоковано.

10 жовтня адвокат Маркова Олександр Казарновський заявив, що в Одеському окружному адміністративному суді 9 жовтня прийнято до розгляду позов Маркова до голови Верховної Ради Володимира Рибака. За його словами, Марков вимагає визнати незаконним розпорядження Рибака про блокування картки Маркова 25 вересня.

11 жовтня Марков звернувся до європейських інституцій з вимогою сформулювати свою позицію щодо політичних переслідувань в Україні.

Сьогодні, 22 жовтня, адвокат Казарновський заявив про затримання Маркова міліцією.