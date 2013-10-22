ЗМІ: Маркова вивели у двір УВС в наручниках

Прихильникам екс-нардепа Ігора Маркова вдалося прорватися у внутрішній двір будівлі облуправління внутрішніх справ на Єврейській вулиці в Одесі і перешкодити правоохоронцям відвезти його, повідомляє Думская.нет.

У підсумку лідера «Родіни» знову сховали в будівлі облУВС.

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Замначальника відомства Анатолій Місюра пообіцяв присутнім, що Маркову дадуть поспілкуватися з прихильниками, після чого «родінці» залишили двір.

За словами депутата міськради Сергія Бовбалана, Ігора Маркова викликали на допит в облУВС як свідка у справі про фальсифікацію виборів 2012 року в 133-му окрузі, але затримали в якості обвинуваченого в організації побиття громадян біля будинку облдержадміністрації в 2007 році. Ця справа була закрита, але не так давно розслідування у ній відновили.