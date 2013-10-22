Міліція затримала екс-депутата Ігора Маркова - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Маркова Олександр Казарновський.

За його словами, сьогодні Маркова викликали на допит на 18.00 до Головного управління МВС в Одеській області, розташованого по вулиці Єврейській, 12.

Казарновський сказав, що зараз до будівлі облУВС підходять прихильники Маркова.

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У міліції цю інформацію поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова. Таким чином, суд визнає доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова. Авторами позову до ЦВК про визнання протиправною її бездіяльності та про скасування її рішення про реєстрацію Маркова є троє людей, зокрема екс-депутат Юрій Кармазін.

Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Марков - лідер партії «Родіна» і заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися до Верховної Ради за одномандатним виборчим округом №133 у Київському районі Одеси. Марков переміг, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці з 20,46% голосів. Всього Марков одержав 22349 голосів, а Гончаренко – 17189. Різниця між ними становила 5160 голосів.