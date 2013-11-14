Голову Одеської облради Пундика замінить Тіндюк

Глава Одеської облради Микола Пундик склав з себе повноваження. Про це він оголосив на сьогоднішній сесії зборів. Цю кадрову зміну, слідом за відставкою мера Одеси Костусєва, передбачав сайт "Думская".

«Прийшла нова команда, яка повинна працювати на благо Одещини, на благо України, і тому я йду, - сказав Пундик. - Я залишаюся в команді Президента, я залишаюся з вами і займу місце в залі».

На даний момент депутати розглядають питання про обрання нового голови. Фракція Партії регіонів висунула на цей пост досвідченого Миколу Тіндюка. Лідер опозиційної фракції «Батьківщини» Сергій Веселов кандидатуру регіоналів підтримав, його соратники - ні. Депутати від «Батьківщини» відмовилися навіть брати бюлетені (голосування буде таємним).