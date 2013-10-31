Мер Одеси Костусєв подав у відставку

Одеський міський голова Олексій Костусєв написав заяву про складання повноважень.

Про це повідомляє офіційний сайт міста Одесса.

"Олексій Костусєв написав заяву про складання повноважень Одеського міського голови", - йдеться у повідомленні.

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Мером Одеси Костусєв був з 6 жовтня 2010 року. 25 жовтня 2013 Олексій Костусєв пішов на лікарняний. Перед цим Одеська облорганізація "Свободи" звернулася до ГПУ та МВС з проханням провести перевірку причетності Костусєва "до протиправної діяльності Ігоря Маркова та притягнути його до передбаченої законом відповідальності".

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня суд обрав запобіжний захід для екс-нардепа та лідера партії «Родина» Ігоря Маркова у вигляді утримання під вартою до 20 грудня.