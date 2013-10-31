Мер Одеси Костусєв подав у відставку
Олексій Костусєв склав повноваження
Одеський міський голова Олексій Костусєв написав заяву про складання повноважень.
Про це повідомляє офіційний сайт міста Одесса.
"Олексій Костусєв написав заяву про складання повноважень Одеського міського голови", - йдеться у повідомленні.
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Мером Одеси Костусєв був з 6 жовтня 2010 року. 25 жовтня 2013 Олексій Костусєв пішов на лікарняний. Перед цим Одеська облорганізація "Свободи" звернулася до ГПУ та МВС з проханням провести перевірку причетності Костусєва "до протиправної діяльності Ігоря Маркова та притягнути його до передбаченої законом відповідальності".
Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня суд обрав запобіжний захід для екс-нардепа та лідера партії «Родина» Ігоря Маркова у вигляді утримання під вартою до 20 грудня.