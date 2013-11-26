Свободівці покинули територію Печерського райвідділку

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело наразі біля райвідділку перебувають бійці спецпідрозділу "Беркут".

На тему: Міліція затримала двох осіб за штурм Кабміну, свободівці пікетують райвідділ МВС

За словами співрозмовника агентства, жодна із сторін не вдавалася до активних дій, спрямованих проти іншої.

Як повідомляв УНІАН, за підозрою в активній участі у бійці з міліцією під будівлею Уряду 24 листопада правоохоронці сьогодні затримали двох осіб і доставили їх до Печерського райвідділку міліції.

Вчора під час акцій біля Кабміну з боку протестуючих полетів запалений фаєр, а молодики з напівзакритими обличчями використовували газові балончики. Постраждало двоє правоохоронців. Організатори мітингу вважають – це справа рук провокаторів.

Міліція схильна звинувачувати в агресії опозицію. Оперативникам вже вдалося встановити імена, зараз їх шукають. Валерій Коряк, начальник ГУ МВС України в Києві пояснив, що міліція виконоуючи вимоги ст.14 закону «Про міліцію» використала один чи два раза спецзсіб «Терен 4М».

«Нам це дозволено коли є небезпека громадян або безпосередньо працівнику міліції. Використання шашок і сльозогінного газу з боку мітингувальників це не що інше як провокація. Це провокація щоб міліція застосувала силу і спровокувати масову бійку», - заявив він.

За фактом спроби штурму Кабміну відкрито кримінальне провадження.