Суд заарештував свободівців, затриманих за бійку біля Кабміну

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

Як нагадав співрозмовник агентства, обох затриманих 25 листопада було доставлено для з'ясування причин та обставин інциденту до печерського райвідділку міліції.

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Втім через втручання групи народних депутатів від партій "Батьківщина" і "Свобода" на декілька годин було паралізовано роботу райвідділку, оскільки депутати зайшли до його приміщення для начебто з'ясування причин та обставин затримання, чим фактично паралізували роботу райуправління.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада під час акцій біля Кабміну з боку протестуючих полетів запалений фаєр, а молодики з напівзакритими обличчями використовували газові балончики. Постраждало двоє правоохоронців. Організатори мітингу вважають – це справа рук провокаторів.

Міліція схильна звинувачувати в агресії опозицію. Оперативникам вже вдалося встановити імена, зараз їх шукають. Валерій Коряк, начальник ГУ МВС України в Києві пояснив, що міліція виконоуючи вимоги ст.14 закону «Про міліцію» використала один чи два раза спецзсіб «Терен 4М».

«Нам це дозволено коли є небезпека громадян або безпосередньо працівнику міліції. Використання шашок і сльозогінного газу з боку мітингувальників це не що інше як провокація. Це провокація щоб міліція застосувала силу і спровокувати масову бійку», - заявив він.

За фактом спроби штурму Кабміну відкрито кримінальне провадження.