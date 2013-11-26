У проекті декларації Вільнюського саміту лишили рядок про підписання угоди з Україною

Це речення так і лишилося в дужках, як і в попередній версії: «Сьогодні була підписана угода про асоціацію між ЄС і Україною, включно з зоною поглибленої і всеохопної вільної торгівлі», повідомляє Радіо Свобода.

Це означає, що в Європейському союзі досі не виключають можливості, що президент України Віктор Янукович іще змінить думку перед самітом чи вже під час саміту й таки вирішить підписати цю угоду.

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Остаточний текст декларації ухвалять уже на саміті ініціативи ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі в Литві на його закінчення 29 листопада після того, як його схвалять голови урядів чи держав країн-членів ЄС, а також представники шести країн-партнерів – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови й України.

Очікувалося, що на цьому саміті Україна підпише угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським союзом. Схожі угоди мають парафувати Грузія і Молдова. Вірменія, з якою теж готували таку угоду, нещодавно оголосила, що має намір вступати до Митного союзу під егідою Росії, а це виключає можливість мати вільну торгівлю з ЄС.

Минулого тижня уряд України видав розпорядження, яким зупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті. В уряді це рішення пояснювали економічними проблемами і необхідністю поліпшити відносини з Росією, яка останнім часом, напередодні Вільнюського саміту, багато разів застерігала Україну від підписання угоди, обіцяючи різке погіршення економічних зв’язків між країнами і вже здійснивши низку кроків до такого погіршення. У Євросоюзі висловили жаль із приводу цього рішення й заявили, що двері до асоціації з боку ЄС залишаються відчинені.