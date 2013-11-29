Міліціонери заблокували учасників мітингу на Майдані Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, тим часом таке саме блокування відбулося навпроти Будинку профспілок.

На цьому місці періодично виникають сутички “беркутівців” з мітингувальниками.

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Два агітаційні автомобілі були щойно заблоковані автомобілем ДАІ. Депутати з даху автомобіля повідомляють, що в цих автомобілях немає заборонених речей і що вони прямують на санкціонований мітинг на Майдан Незалежності.

Біля оточених “Беркутом” автобусів на Майдані Незалежності запалили димові шашки.

Як передає кореспондент УНІАН, міліція поки активних дій не застосовує. Втім, за командою кілька сотень правоохоронців одягли протигази.

З боку мітингувальників почулися вигуки, що шашки запалили провокатори.