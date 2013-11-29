На Майдан Незалежності терміново прибули кількасот “беркутівців”
15:58, 29 листопада 2013Політика
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На столичний Майдан Незалежності, де триває мітинг на підтримку євроінтеграції України, терміново прибігли декілька сотень “беркутівців” у повному обладунку
Як передає кореспондент УНІАН, вони створили коридор у бік Михайлівської площі.
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Причина передислокації правоохоронців поки незрозуміла. Сутичок немає.
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