На Майдан Незалежності терміново прибули кількасот “беркутівців”

На столичний Майдан Незалежності, де триває мітинг на підтримку євроінтеграції України, терміново прибігли декілька сотень “беркутівців” у повному обладунку

Як передає кореспондент УНІАН, вони створили коридор у бік Михайлівської площі. На тему: Євромайдани не розганятимуть, якщо туди ходити без балончиків і кийків - Пшонка Причина передислокації правоохоронців поки незрозуміла. Сутичок немає.

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