Качинський закликав ЄС підготувати "великий план" підтримки України
Лідер найбільшої опозиційної партії у Польщі "Закон та справедливість" (PiS) та колишній глава польського уряду Ярослав Качинський закликав Європейський союзу підготувати "великий план" підтримки України.
Про це йдеться в повідомлені розміщеному на офіційному веб-сайті партії.
"Україна насправді потребує великого плану. Це не може бути якась дрібна підтримка. Це повинні бути масштабні дії. ЄС може до них вдаватися тоді, коли треба", - заявив він.
Лідер PiS також сказав, що від того, який шлях вибере зараз Україна залежить, як далеко сягне демократизація на європейському континенті, в тому числі, в Росії.
Глава польського МЗС Радослав Сікорський критично прокоментував цю заяву опозиційного політика.
"Очікую від політиків PiS декларації, скільки польських мільярдів хочуть закачати у скорумповану економіку України, аби перекупити президента Януковича", - написав він на своєму twitter.
Він також заявив, що не можна погоджуватися на "меркантильну логіку" Росії, Президента України Віктора Януковича та PiS , зауваживши, що спочатку треба запроваджувати реформи, а потім вже отримувати допомогу.
Глава МЗС також наголосив, що "великий план" для України вже існує.
"Це Угода про асоціацію. Значні кошти теж з МВФ. Треба тільки почати запроваджувати реформи", - написав він у twitter в неділю вранці.
Як повідомляв УНІАН, українська влада назвала основною причиною відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі недостатню фінансову підтримку Євросоюзу.
Українська сторона оцінила необхідні реформи в близько 160 мільярдів євро, заявляючи, що ЄС запропонував лише 1 млрд євро підтримки.
Польща, яка вступила в Євросоюз в 2004 році, отримала за тринадцять років підготовки до приєднання до євроспільноти менше 6 мільярдів євро.