Опозиція блокуватиме роботу парламенту - Кошулинський

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам він зауважив, що загальноукраїнський страйк продовжуватиметься із вимогою відставки уряду та президента.

Кошулинський вважає, що парламенту зараз немає сенсу працювати.

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На його думку, зараз навіть не можна робити будь-яких довготривалих прогнозів, зокрема, щодо того, коли розпочнеться робота ВР, з огляду на ті події, які відбуваються в країні.

“Я думаю, що нема сенсу сюди навіть повертатися, у парламент. Маю на увазі, буде заблокований парламент”, - сказав Кошулинський і додав, що народні депутати ночуватимуть у Верховній Раді.