Опозиція блокуватиме роботу парламенту - Кошулинський
15:18, 03 грудня 2013Політика
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Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський зазначає, що опозиція блокуватиме роботу парламенту.
Кошулинський каже, що до парламенту немає сенсу повертатися
Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам він зауважив, що загальноукраїнський страйк продовжуватиметься із вимогою відставки уряду та президента.
Кошулинський вважає, що парламенту зараз немає сенсу працювати.
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На його думку, зараз навіть не можна робити будь-яких довготривалих прогнозів, зокрема, щодо того, коли розпочнеться робота ВР, з огляду на ті події, які відбуваються в країні.
“Я думаю, що нема сенсу сюди навіть повертатися, у парламент. Маю на увазі, буде заблокований парламент”, - сказав Кошулинський і додав, що народні депутати ночуватимуть у Верховній Раді.
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