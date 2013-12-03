Оголосили вирок нападникам на мітинг опозиції у Харкові

Суд Дзержинського району міста Харкова виніс вирок чотирьом молодикам, які в понеділок, 2 грудня, закидали мітинг опозиції петардами.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, суд 2 грудня розглянув адмінпротоколи, складені на порушників громадського порядку.

Один із порушників отримав за свої дії 12 діб адмінарешту за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Інші учасники події опитані, з них також взято письмове зобов'язання про неприпустимість скоєння таких вчинків в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 грудня, в Харкові молодики закидали петардами та феєрверками учасників опозиційного пікету Харківської обласної ради. На майдані Свободи в місті Харкові під час мітингу невідомі особи з хуліганських спонукань використали побутову піротехніку (феєрверк).

Міліціонери, які в цей час несли службу щодо забезпечення громадського порядку, оперативно затримали 4-х чоловіків та доставили їх до Дзержинського районного відділу міліції. На правопорушників були складені адміністративні протоколи та направлені до суду для прийняття процесуального рішення.