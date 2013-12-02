У Харкові невідомі закидали опозиційний мітинг петардами

У Харкові молодики закидали петардами та феєрверками учасників пікету Харківської обласної ради, організованого опозиційними політичними партіями.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався сьогодні на Площі Свободи навпроти Будинку рад, де близько 150 активістів ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода” та “УДАРу” проводили пікетування сесії Харківської облради з вимогою не голосувати за вимогу ввести в країні надзвичайний стан.

За словами заступника начальника харківського міського управлення міліції Олександра Гапури, молодики зайшовши в середину пікету запустили там салютну установку.

“Група молодих людей зайшли туди, де перебувають люди, й запустили салютну установку, яку використовують на святах”, - сказав Гапура.

За його словами, працівники міліції затримали 4 молодих людей та доправили їх до Дзержинського райвідділу міліції Харкові.

Зараз проводиться перевірка. Кваліфікацію діям молодиків дасть слідчий. Відомості про постраждалих у міліції немає.

Водночас, за словами заступника керівника Харківської обласної "Батьківщини" Миколи Пахніна, який проводив пікет, внаслідок нападу незначні ушкодження отримали кілька людей. “Я проводив пікет, раптом почалися вибухи петард, вибігли якісь молодики, після того пішов дим, я відчув, що це був якийсь газ”, - сказав Пахнін.

Він додав, що зараз відчуває заніміння носової порожнини. Він також зауважив, що у кількох учасників пікету був пропалений одяг, деякі люди отримали незначні забиття, впавши на бруківку.

У ці хвилини пікет продовжується, його учасники вимагають від депутатів облради на позачерговій сесії, яка продовжується в ці хвилини, не голосувати за вимогу введення в Україні надзвичайного стану.