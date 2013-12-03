У МЗС нічого не знають про виклик українських послів до відомств Литви та Швеції

Міністерство закордонних справ України не має інформації про те, що українських послів викликали зовнішньополітичні відомства країн, в яких вони перебувають з дипломатичними місіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич сказав під час брифінгу.

“Наскільки нам відомо, посла України все ще запрошували в МЗС Республіки Польща у зв'язку з тим, що внаслідок подій в Києві постраждали двоє громадян Польщі. Щодо інших випадків викликів наших послів нам невідомо”, - сказав Зварич.

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За словами Зварича, також МЗС не має інформації про виклик посла України в Литві Валерія Жовтенка в МЗС цієї країни для роз'яснення ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар литовського зовнішньополітичного відомства Раса Якілайтене повідомила РІА «Новости», що посла України в Литві Жовтенка 2 грудня викликали в МЗС головуючої в Євросоюзі балтійської республіки у зв'язку із застосуванням сили проти демонстрантів в Києві.