Польське МЗС засудило застосування сили до учасників Євромайдану (виправлено)

Міністерство закордонних справ Польщі засудило застосування сили до учасників Євромайдану.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Пацифікація мирних демонстрацій не служить європейській інтеграції України. Ми засуджуємо насилля в кожній формі», - написав на Твіттері речник міністерства Марцін Войцеховський.

На порталі Твіттер можна також знайти пост зі сторінки польського посольства в Києві. «Брутальний розгін Євромайдану в Києві і побиття громадян Республіки Польща буде поглиблювати недовіру в Польщі і в ЄС щодо намірів української влади», - говориться в повідомленні.

Також Міністерство закордонних справ Республіки Польща у своїй заяві виразило солідарність з усіма представниками українського суспільства, які в мирній спосіб демонструють свою підтримку для європейського курсу розвитку України.

За даними ЗМІ, представники спецпідрозділу ”беркут” застосували силу проти польського журналіста і керівника однієї з польських компаній, що працюють в Україні, під час силового розгону протесту на Майдані Незалежності в Києві.

”Постраждалі звернулися за допомогою в польське консульство у Києві і в даний час знаходяться на території дипломатичного представництва”, - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. За даними ВВС, десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.

Офіційної інформації щодо постраждалих немає.

За словами кореспондента ВВС Україна, зранку Майдан Незалежності очепили представники спецпідрозділів, робітники комунальних служб змивали кров з тротуарів.

Раніше розгін Євромайдану засудили США, Литва та Швеція.