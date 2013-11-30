Кількість мітингувальників на Михайлівській площі зросла до 7 тисяч

Кількість мітингуючих на Михайлівській площі в Києві збільшилася до 7 тисяч, до них постійно приєднуються нові протестувальники.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингуючі скандують: “Банду геть”, “Не пробачимо”, “Революція”.

З імпровізованої трибуни біля монументу Княгині Ольги виступають як народні депутати, так і громадські активісти.

Проїжджаючі машини сигналять на підтримку мітингуючих, на деякі з них прикріплені прапори України та Євросоюзу.

На території Михайлівського собору також перебуває більше тисячі мітингувальників. Зараз там обладнані пункти обігріву та роздача гарячої їжі.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, чого вимагали тисячі українців, які вийшли 21 листопада на Євромайдани по всій країні.

Сьогодні, 30 листопада, вночі «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 учасників акції було затримано, щодо них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

Вцілілі учасники Євромайдану знайшли прихисток на території Михайлівського собору. Щоб підтримати їх, туди почали приходити громадяни. Зранку їх було близько 500.