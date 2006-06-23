Черновецькому не вдалося збити з УНІАН тисячу баксів

Оболонський районний суд міста Києва відмовив Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ у відшкодуванні агентством УНІАН 5 тисяч гривень моральної шкоди за розповсюдження інформації з прес-конференції лідера блоку “Народна опозиція” Наталії ВІТРЕНКО, на якій йшлося про результати виборів мера столиці.

Цю прес-конференцію Н.ВІТРЕНКО давала в УНІАН 28 березня цього року. Вона, зокрема, ініціювала повторні вибори мера столиці, вважаючи, що результати виборів 26 березня фальсифікуються на користь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. На прес-конференції вона також висловила ряд суджень та оцінок, які Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає такими, що принижують його честь, гідність та ділову репутацію.

У своєму позові до Н. ВІТРЕНКО та УНІАН Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вимагав визнати недостовірними заяви Н.ВІТРЕНКО, спростувати їх та солідарно стягнути з відповідачів 10 тисяч гривень моральної шкоди.

Розглянувши позов, суд визнав недостовірними висловлювання Н.ВІТРЕНКО на адресу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на прес-конференції 28 березня, і вирішив стягнути з неї на користь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 5 тисяч гривень моральної шкоди, “з урахуванням глибини душевних страждань” позивача. Суд також зобов’язав УНІАН спростувати заяви Н.ВІТРЕНКО, викладені в інформаційному повідомленні УНІАН, з поміткою: “Агентство повідомляє, що дана інформація була опублікована помилково”.

Водночас, суд відмовив позивачу у відшкодуванні йому агентством 5 тисяч гривень, оскільки в суді “не було надано доказів, які б стверджували, що УНІАН є винним у заподіянні позивачу моральної шкоди”.

Агентство подає апеляцію на рішення суду. За словами керівника юридичної служби УНІАН Володимира КИЯНИЦІ, агентство оскаржуватиме це рішення, оскільки вважає, що повідомлення, розповсюджені УНІАН, є оціночними судженнями політика Н.ВІТРЕНКО, а не фактичними відомостями, а тому не підлягають спростуванню.