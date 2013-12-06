За участь у мирних мітингах студентів карати не будуть - Азаров

За участь студентів у мирних політичних заходах студентів карати не будуть

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю іноземним ЗМІ.

«Ми говоримо студентам, що, безумовно, зараз головне їхнє завдання - отримувати знання. Ніхто не збирається їх карати або переслідувати за участь у якихось політичних заходах - це просто чутки, які поширюються тими, хто хотів би скомпрометувати владу і дезінформувати студентів», - сказав Азаров

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.Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ЗМІ повідомили, що Міністерство освіти і науки України вимагає від керівництва Київського національного університету імені Шевченка надати списки студентів вузу, які беруть участь у масових акціях протесту.

Цю інформацію УНІАН підтвердили кілька джерел в самому університеті. За даними джерел, керівництво зобов`язало вести облік студентів, які беруть участь у масових акціях протесту, мета збору даних не повідомляється.

Пізніше Міносвіти спростувало цю інформацію.