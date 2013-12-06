Табачник закликав студентів мітингувати у вільний від навчання час (відео)

Відео зі зверненням Табачника розповсюдила прес-служба Міносвіти.

“Шановні студенти, хотів би закликати всіх абсолютно представників студентської громади до висловлювання своїх думок, відчуттів і протестів лише мирним шляхом... Студент повинен бути зразком миролюбства, цивілізованості, відданості європейським нормам”, - говорить у зверненні Табачник.

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Він запевняє, що “ніколи Міністерство освіти не збирало ніяких списків учасників протесту, ніколи Міносвіти не тиснуло на керівників вищих навчальних закладів”.

“Ми просимо вас одне: навчатися, не зривати навчальний процес. А в другій половині дня, після занять, поле вашої діяльності, згідно з Конституцією і чинного законодавства, належить лише вам”, - зазначив Табачник.

За його словами, зокрема це може бути і політична активність, але без насильства та грубощів.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ЗМІ повідомили, що Міністерство освіти і науки України вимагає від керівництва Київського національного університету імені Шевченка надати списки студентів вузу, які беруть участь у масових акціях протесту. Цю інформацію УНІАН підтвердили кілька джерел в самому університеті. За даними джерел, керівництво зобов`язало вести облік студентів, які беруть участь у масових акціях протесту, мета збору даних не повідомляється.

Пізніше Міносвіти спростувало цю інформацію.

Однак, 4 грудня, «Українська правда» з посиланням на джерело повідомила, що прокуратура вимагає від Київського національного університету імені Тараса Шевченка списки студентів, які без поважних причин з 29 листопада були відсутні на навчанні.

Згідно з інформацією, повні анкетні дані студентів вимагає слідчий в особливо важливих справах ГПУ в рамках досудового розслідування кримінального впровадження про перевищення міліціонерами службових повноважень під час розгону мирного мітингу 30 листопада. Окрім того, слідчий просить надати списки викладачів, які не виходили на роботу без поважних причин, імена активістів, які закликали студентів виходити на Майдан. Також виш просять повідомити, чи заборонялося студентам виходити на акції протесту і чи була проведена з ними роз’яснювальна робота про те, як там потрібно поводитися. Видання також подає фотокопію документа, направленого до КНУ ім.Шевченка за підписом слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури Ю.Ковальчука.

В Україні з 21 листопада тривають акції протесту громадян, обурених відмовою уряду підписати Угоду про асоціацію з ЄС. До участі в акціях приєдналися студенти найбільших вишів України. Після побиття 30 листопада «беркутом» студентів, які проводили акцію на Майдані Незалежності, акції посилились.