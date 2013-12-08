Міліціонери і "тітушки" почали рух вулицею Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, причина таких дій правоохоронців не зрозуміла, фактично й учасники Євромайдану, і прихильники Партії регіонів проводили мирний мітинг.

Після того, як колона міліції почала рухатися вул. Грушевського, прихильники президента Віктора Януковича почали швидко тікати і ховатися за їхні спини.

Зараз шеренга міліції зупинилась навпроти провулку Кріпосний у повній бойовій готовності. За ними стоїть також досить чисельна група людей «характерної зовнішності» у спортивному одязі.

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Поки що нічого не відомо за причини подібної поведінки міліції та ту мету, яку вони перед собою ставлять.

Сторони поки не вдаються до якихось силових дій, проте ситуація лишається досить напруженою.

В Маріїнському парку також на даний момент перемішались між собою, як мітингувальники з Майдану Незалежності, так і прихильники Партії регіонів. Зіткнень тут також поки немає, так само немає і працівників міліції.

Водночас, у прес-службі Партії регіонів повідомляють, що "колона агресивних людей" біля провулку Кріпосного намагається спровокувати мирних провладних демонстрантів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві опозиція проводить Марш мільйонів.