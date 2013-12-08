Багатотисячна колона мітингувальників рухається до АП

Як передає кореспондент УНІАН, частина мітингувальників залишилась біля вулиці Банковій, де вони скандують свої гасла. Частина стоїть біля Нацбанку України.

Але переважна частина рухається далі по вул. Інститутській, скандуючи “Банду геть!”.

На тему: Марш мільйону українців - всі подробиці (онлайн-трансляція)

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк під час Народного віче оголосив, що відсьогодні пікет охопить повністю весь урядовий квартал.

«Ми розширюємо нашу акцію. З сьогоднішнього дня ми пікетуємо повністю весь урядовий квартал», - заявив Яценюк.