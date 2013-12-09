У понад 30 містах світу підтримали мітингувальників на Євромайдані

У понад тридцяти містах світу у неділю відбулися акції солідарності з українцями, що мітингують на Євромайдані.

Як повідомляє медіа-портал VIDIA, зокрема, в Барселоні підтримали звернення до уряду Іспанії про запровадження персональних санкцій до українських урядовців. Одночасно було зібрано 1125 євро на потреби Майдану, котрі будуть переслані сьогодні. Також українська громада церкви Неустанної Допомоги в Барселоні передала для Майдану в Києві понад тисячуєвро.

У трьох найбільших містах Португалії – Лісабоні, Порто і Фаро – пройшли мітинги на підтримку Євромайдану. У Лісабоні, на площі Мартін Моніж, зібралося понад 600 українців, які не тільки виголошували слова солідарності з своїми співвітчизниками в Україні і світі, а й зібрали 2700 євро для потреб Євромайдану в Києві. Утретє відбувся мітинг на підтримку демонстрантів у Мадриді.

Щонайменше тисяча осіб провели ходу центральними площами й вулицями польської столиці, несучи в руках гасла «Україна – це Європа», «Ми з Майданом!», «У новий рік з новим президентом», «Янукович, щоб ти змерз!» та інші. До українців, які організували марш приєдналися польські політики та громадські діячі, зокрема колишні дисиденти й організатори «Солідарності», повідомляє «Радіо Свобода».

Українці Італії зібралися у різних містах країни. Зокрема, українці Рима привертали увагу журналістів та всіх присутніх плакатами італійською мовою. Мітинги на підтримку Майдану відбулися також в Генуї, Павії, Мілані, Брешії.

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Вперше зібрались українці у Валенсії: “Ми слідкували за подіями в Україні і вийшли підтримати людей, які стоять там на Майдані. Зараз в Україні відбувається відродження нації”, – розповіла “Українській правді” одна з організаторів українка Наталя Філенко.

Також медіа-порталу VIDIA повідомили, що у Лондоні в будні та на вихідні мітинги проводять щодня. А 13 грудня парламент Великої Британії буде розглядати питання щодо подій в Україні. На цей же день запланований мітинг біля будівлі парламенту.

Акції на підтримку Євромайдану відбулись також в Дубліні, Афінах та багатьох містах Німеччини. Зокрема, у Берліні українці збиралися біля будівлі Бундестагу. Марш мільйона у Празі демонстранти підтримали, утворивши Живий ланцюг. Солідарними з протестувальниками в Україні були й українці Парижа.

Також акції відбулись, як і планувалось, у щонайменше 12-ти містах США та у кількох містах Канади. Зокрема, у Нью-Йорку кілька тисяч осіб пікетували Генеральне консульство України, а потім протестували на Таймс-сквер з гаслом “Був Times Square – став Times Майдан”.

11 грудня відбудеться загальноєвропейська акція об’єднаних майданів Європи з метою об’єднання української громади, аби українці у Європі виступили як єдина сила з єдиним посиланням до всесвітньої політичної спільноти, йдеться на сторінці акції у Facebook. До акції вже залучились 10 міст: Барселона, Болонья, Брюссель, Будапешт, Катовіце, Москва, Осло, Рим, Таллінн, Тбілісі та Гельсінкі.