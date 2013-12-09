У Тбілісі підтримали київський Марш мільйонів (фото)

Акція на підтримку Маршу мільйонів у Києві і за євроінтеграцію України відбулася в Тбілісі в неділю 8 грудня. На території поблизу старої будівлі парламенту в центрі грузинської столиці зібралися десятки людей під прапорами України, Грузії і Євросоюзу, передає «Новини-Грузія».

"Мета нашої акції в тому, щоб надати людську підтримку людям, які борються за свою гідність і за свою свободу. І які зазнають дуже жорсткого тиску і небезпеки. Потрібна велика стійкість, щоб не злякатися і продовжувати боротися. Ми хочемо показати, що ми за своїх друзів", - заявив один з організаторів акції Отар Каралашвілі.

В акції у Тбілісі взяли участь як громадяни Грузії, так і України, які перебувають зараз у грузинській столиці.

"Я сама зі Львова, і ми там всі підтримуємо Україну і євроінтеграцію. Зараз я в Тбілісі, це чудове місто, і коли побачила акцію за Україну, то не змогла пройти мимо. Ми з друзями постояли тут на підтримку нашої Батьківщини. Україна, ми з тобою!", - заявила учасниця акції, громадянка України Жанна Гурленова.

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Акція біля парламенту Грузії тривала близько двох годин. Люди, що зібралися на ній, заявляли, що вони прийшли висловити свою громадянську позицію.

"Мені подобається те, що відбувається на Майдані, мені подобаються обличчя людей, які збираються в центрі Києва, підтримуючи курс євроінтеграції країни. Ми за вільну Україну!", - заявила учасниця акції, громадянка Грузії Ганна Лохвицька.

За словами учасників акції в Тбілісі, вони сподіваються на те, що мітингувальники в Києві зможуть добитися своєї мети і Україна буде з Європою.