У Тбілісі підтримали київський Марш мільйонів (фото)

09:11, 09 грудня 2013
Політика
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У Тбілісі пройшла акція на підтримку Маршу мільйонів у Києві і за євроінтеграцію України

Євромайдан Грузія / Фото: Олександр Імедашвілі / NEWSGEORGIA

Акція на підтримку Маршу мільйонів у Києві і за євроінтеграцію України відбулася в Тбілісі в неділю 8 грудня. На території поблизу старої будівлі парламенту в центрі грузинської столиці зібралися десятки людей під прапорами України, Грузії і Євросоюзу, передає «Новини-Грузія».

Євромайдан Грузія / Фото: Олександр Імедашвілі / NEWSGEORGIA

"Мета нашої акції в тому, щоб надати людську підтримку людям, які борються за свою гідність і за свою свободу. І які зазнають дуже жорсткого тиску і небезпеки. Потрібна велика стійкість, щоб не злякатися і продовжувати боротися. Ми хочемо показати, що ми за своїх друзів", - заявив один з організаторів акції Отар Каралашвілі.

Євромайдан Грузія / Фото: Олександр Імедашвілі / NEWSGEORGIA

В акції у Тбілісі взяли участь як громадяни Грузії, так і України, які перебувають зараз у грузинській столиці.

"Я сама зі Львова, і ми там всі підтримуємо Україну і євроінтеграцію. Зараз я в Тбілісі, це чудове місто, і коли побачила акцію за Україну, то не змогла пройти мимо. Ми з друзями постояли тут на підтримку нашої Батьківщини. Україна, ми з тобою!", - заявила учасниця акції, громадянка України Жанна Гурленова.

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Євромайдан Грузія / Фото: Олександр Імедашвілі / NEWSGEORGIA

Акція біля парламенту Грузії тривала близько двох годин. Люди, що зібралися на ній, заявляли, що вони прийшли висловити свою громадянську позицію.

Євромайдан Грузія / Фото: Олександр Імедашвілі / NEWSGEORGIA

"Мені подобається те, що відбувається на Майдані, мені подобаються обличчя людей, які збираються в центрі Києва, підтримуючи курс євроінтеграції країни. Ми за вільну Україну!", - заявила учасниця акції, громадянка Грузії Ганна Лохвицька.

За словами учасників акції в Тбілісі, вони сподіваються на те, що мітингувальники в Києві зможуть добитися своєї мети і Україна буде з Європою.

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