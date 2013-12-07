Більше 7 тисяч мітингувальників зібралися на Майдані Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, з самого ранку Майдан був заповнений на чверть, люди пили чай та грілися біля імпровізованих обігрівачів. Наразі у Києві йде невеликий сніг.

За інформацією прес-центру Євромайдану, зранку народний депутат («Батьківщина») Павло Петренко розповість про перебіг судових справ щодо активістів Майдану. Також запланована прес-конференція захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенка.

О 13.30 Євромайдан відвідає делегація Європейської народної партії у складі віце-президента ЄНП Яцека Саріуша-Вольського, колишнього Президента Європарламенту Єжи Бузека та голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Ельмара Брока.

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Також повідомляється, що на Євро майдані виступлять: голова партії «Єдиний національний рух», Президент Грузії (2004-2013) Михайло Саакашвілі та молдовський політик, лідер Ліберально-демократичної партії, прем'єр-міністр Молдови (2009-2013), виконувач обов’язків президента Молдови (2010) Влад Філат.

На даний момент на Майдані Незалежності більш як 7 тисяч людей виконали державний гімн України.

Як передає кореспондент УНІАН, кількість людей на Майдані продовжує збільшуватися - приходять потоки митингувальників з Будинку профспілок і КМДА, а також підходять кияни, попри погіршення погодних умов (падає мокрий сніг).