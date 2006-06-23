Коаліція кричала ”гірко” Порошенку і Тимошенко

На зборах коаліції було вирішено провести голосування за прем’єра та спікера у єдиному пакеті.

Про це повідомило джерело "Української правди".

За його словами, під час зборів фракцій трійки відбулося братання між депутатами СПУ, БЮТ та "Нашої України".

Як розповіло джерело "Української правді", свій виступ Юлія Тимошенко почала зі слів примирення.

"Ми повинні вибачитись один перед одним, і я починаю з себе", - сказала Тимошенко на зборах коаліції.

Після цього представник СПУ Микола Рудьковський сказав, що любить Тимошенко і пішов до президії, щоб з нею розцілуватись.

Рудьковський також звернувся до Петра Порошенка: "Петя, і ти її пробач".

У відповідь на це Порошенко, який перебував у сесійній залі, помахав Тимошенко рукою, а вона послала йому повітряний поцілунок.

Після цього на зборах коаліції депутати почали скандувати "гірко", додає джерело.

Завершила збори коаліції Тимошенко словами: "А зараз переходимо до форми індивідуальних поцілунків".

Також, за словами джерела, під час зборів Микола Томенко та Олександр Третьяков обмінялись значками своїх політ сил – сердечком і підковкою.

Під час зборів також виступив Григорій Омельченко, який попередив, що контролюватиме всіх потенційних корупціонерів, зокрема і в складі коаліції.

У свою чергу, як повідомляє джерело, Тимошенко попросила, щоб всі суперечки всередині коаліції не виходили назовні.

Роман Безсмертний наголосив на необхідності сформувати більшість не лише в парламенті, але й в комітетах ради, зазначивши, що в деякі комітети, зокрема в справах сім`ї і молоді ніхто не хоче записуватись.

Представники Соцпартії зі східної України Володимир Бойко й Анатолій Бугаєць закликали до єднання розділеної України, оскільки їм "страшно повертатись додому через взаємну ненависть".

Збори депутатів проходили в закритому від журналістів режимі.

Українська правда