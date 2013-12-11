”Беркут” прорвав барикаду з боку Європейської площі

Як передає кореспондент УНІАН, зі сцени людей заспокоює Руслана. Досі стоїть барикада на вул. Інститутській, зараз нардепи і протестувальники блокують під`їзд до неї важкої техніки. Барикаду з боку Європейської площі розбирають невідомі особи в помаранчевих жилетах, за словами народних депутатів, це – «тітушки».

Судячи з реакції соцмереж, люди активно підходять та їдуть на Майдан Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, очеплення силовиків нікого не пропускає в бік Майдану.