”Беркут” прорвав барикаду з боку Європейської площі
03:07, 11 грудня 2013Політика
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О 3.00 ”Беркут” прорвав барикаду з боку Європейської площі, пройшов перший ряд наметів, але зупинився неподалік від сцени, де сконцентрувалась значна частина оборонців Майдану Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, зі сцени людей заспокоює Руслана. Досі стоїть барикада на вул. Інститутській, зараз нардепи і протестувальники блокують під`їзд до неї важкої техніки. Барикаду з боку Європейської площі розбирають невідомі особи в помаранчевих жилетах, за словами народних депутатів, це – «тітушки».
Судячи з реакції соцмереж, люди активно підходять та їдуть на Майдан Незалежності.
Як повідомляв УНІАН, очеплення силовиків нікого не пропускає в бік Майдану.
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