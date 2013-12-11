З-під КМДА поїхав один з автобусів "Беркуту"
Люди проводжали спецпризначенців побажаннями дістатися Росії.
Один із трьох автобусів “Беркута”, що заблокували вхід до мерії, залишає територію перед КМДА.
Автобус із “беркутівцями” залишає площу перед мерією під скандування мітингувальників «Молодці!» і «В Росію!».
Як передає кореспондент УНІАН, два інших автобуси зі спецпризначенцями продовжують стояти.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9-ї години бійці спецпідрозділу “Беркут” прибули під будівлю КМДА на трьох автобусах.
Мітингувальники почали поливати “беркутівців” водою з брандспойтів з другого поверху будівлі КМДА.
Поки що спецпризначенці відступили, мітингувальники заблокували «беркутівців» у автобусах.
Також до будівлі КМДА намагалися проїхати ще два автобуси з «Беркутом». Проте люди заблокували їм рух, і вони змушені були розвернутися та поїхати звідти.