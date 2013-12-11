З-під КМДА поїхав один з автобусів "Беркуту"

Один із трьох автобусів “Беркута”, що заблокували вхід до мерії, залишає територію перед КМДА.

Автобус із “беркутівцями” залишає площу перед мерією під скандування мітингувальників «Молодці!» і «В Росію!».

Як передає кореспондент УНІАН, два інших автобуси зі спецпризначенцями продовжують стояти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9-ї години бійці спецпідрозділу “Беркут” прибули під будівлю КМДА на трьох автобусах.

Мітингувальники почали поливати “беркутівців” водою з брандспойтів з другого поверху будівлі КМДА.

Поки що спецпризначенці відступили, мітингувальники заблокували «беркутівців» у автобусах.

Також до будівлі КМДА намагалися проїхати ще два автобуси з «Беркутом». Проте люди заблокували їм рух, і вони змушені були розвернутися та поїхати звідти.