Кордони спецпризначенців на Хрещатику знято

Кордони бійців спецпідрозділу “Беркут” та Внутрішніх військ на Хрещатику знято.

Як передає кореспондент УНІАН, всі правоохоронці сіли в автобуси, і ряд автобусів вже від'їхав з Хрещатика.

Активісти Євромайдану помахали їм услід руками, «прощаючись».

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Тим часом на Майдан закликають людей, аби мітинг ставав більшим.

Також зі сцени звернулися представники медичної допомоги Майдану, які попросили, щоб люди з медичною освітою долучалися до медичної допомоги на Майдані через брак наразі медиків.