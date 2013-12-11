В ЄС заявили, що українська влада ігнорує заклики до діалогу

12:09, 11 грудня 2013
Політика
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Міністр закордонних справ головуючої в ЄС Литви Лінас Лінкявічус заявив, що застосувавши силу проти мирних демонстрантів, влада України продемонструвала, що ігнорує заклики ЄС та США до діалогу.

Влада публічно продемонструвала, що ігнорує заклики представників ЄС та США

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться в спеціальній заяві міністра Лінкявічуса, який перебуває у Брюсселі.

”Влада публічно продемонструвала, що ігнорує заклики представників ЄС та США, які нині перебувають у Києві, не вживати подальших кроків, які можуть погіршити ситуацію. Дії влади України підривають її обов`язки та відповідальність як головуючої країни в Організації з безпеки та співробітництва у Європі”, - йдеться у заяві.

”Я повторюю заклик до української влади зупинити насильницькі дії і провокації негайно, розслідувати усі випадки насильства і покарати винних”, - додав литовський міністр.

В заяві також говориться, що ”свобода висловлювань і право на мирні демонстрації є основоположними європейськими цінностями і жоден уряд, який декларує вибір європейського шляху, не може діяти в такий спосіб, як ми це бачили вночі у Києві”, - зауважив Лінкявічус, додавши, що ”дії міліції проти мирних демонстрантів не лише демонструють зневагу до таких цінностей, але й брак бажання почати серйозних діалог з представниками громадянського суспільства та опозиції, які мають чітке бачення європейського майбутнього”.

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