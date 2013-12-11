В ЄС заявили, що українська влада ігнорує заклики до діалогу

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться в спеціальній заяві міністра Лінкявічуса, який перебуває у Брюсселі.

”Влада публічно продемонструвала, що ігнорує заклики представників ЄС та США, які нині перебувають у Києві, не вживати подальших кроків, які можуть погіршити ситуацію. Дії влади України підривають її обов`язки та відповідальність як головуючої країни в Організації з безпеки та співробітництва у Європі”, - йдеться у заяві.

”Я повторюю заклик до української влади зупинити насильницькі дії і провокації негайно, розслідувати усі випадки насильства і покарати винних”, - додав литовський міністр.

В заяві також говориться, що ”свобода висловлювань і право на мирні демонстрації є основоположними європейськими цінностями і жоден уряд, який декларує вибір європейського шляху, не може діяти в такий спосіб, як ми це бачили вночі у Києві”, - зауважив Лінкявічус, додавши, що ”дії міліції проти мирних демонстрантів не лише демонструють зневагу до таких цінностей, але й брак бажання почати серйозних діалог з представниками громадянського суспільства та опозиції, які мають чітке бачення європейського майбутнього”.