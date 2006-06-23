Кінах вчить Тимошенко, як себе вести з Росією

Народний депутат України, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ упевнений в необхідності посилення роботи з так званого газового питання і виступає проти скасування газових угод між Україною і РФ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УСПП.

Як зазначив А.КІНАХ, газові угоди між Україною і Росією від 4 січня 2006 року були, безперечно, недосконалими, оскільки приймалися практично у форс-мажорних обставинах. При цьому він підкреслив, що їх слід розвивати відповідно до нинішнього моменту, а не скасовувати або переглядати.

«Врешті-решт, слід зосередитися над підписанням міжурядового протоколу між Україною і Росією, де чітко зафіксувати параметри ціново-тарифної політики, взаємні зобов`язання сторін», - сказав А.КІНАХ. Підписання цього протоколу, як і інші вимоги Указу Президента про посилення заходів з енергетичної безпеки - затвердження балансу енергетичних ресурсів на 2006-2007 рр., розробка комплексу заходів щодо створення стратегічного запасу нафтопродуктів і природного газу тощо, на думку А.КІНАХА, є надзвичайно актуальним.

Він висловив думку, що новоствореному уряду в дуже стислі терміни і в дуже інтенсивному режимі потрібно провести якісні переговори у форматі Україна-Росія-Туркменістан щодо цінових параметрів, обсягів і транзитних умов поставок газу в другому півріччі 2006 року.

«Саме такі підходи необхідні і при реалізації енергетичної безпеки Європи. Нашим партнерам потрібно довести, що ми чітко уявляємо перспективи подальшого розвитку спільного ринку енергоносіїв і стоїмо на принципах Європейської енергетичної хартії, однією з умов якої є безперешкодний доступ незалежних постачальників до газотранспортної системи», - зазначив А.КІНАХ.

«Переговорний процес має проводитися виключно в прагматичному конструктивному руслі, без тиску і емоцій, які завдають тільки шкоди і не сприяють вирішенню невідкладних проблем», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підтвердила, що на посаді прем`єр-міністра України вимагатиме перегляду газових угод. «Всі угоди про поставки до України газу сьогодні потребують додаткової глибокої ревізії, перегляду і побудови в дружньому режимі нових договірних відносин із Росією і Туркменістаном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в перерві засідання парламенту.

Нагадаємо, 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України. ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

У грудні 2005 року Україна і Туркменістан підписали міжурядовий договір на поставку в 2006 році 40 млрд. куб. м туркменського газу до України, але поставок дотепер не проводилося.

Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла про намір після парламентських виборів в Україні переглянути газову угоду з Росією.