У Харкові сотні учасників Євромайдану вимагали відправити Захарченка під трибунал

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію протесту, яка проходила перед пам’ятником Тарасові Шевченку на вулиці Сумській, зібралося кілька сотень незгодних із зовнішньополітичним курсом керівництва держави.

Присутні тримали національні прапори та прапори Європейського Союзу.

Під час зборів учасники Євромайдану ухвалили резолюцію, в якій, окрім вимоги відправити під трибунал Захарченка, висловилися за відставку уряд Миколи Азарова, імпічмент Президенту України Віктору Януковичу та перевибори до парламенту.

«Наші вимоги: Захарченка – під трибунал, уряд Азарова – у відставку, Верховну Раду – на перевибори, Януковичу – імпічмент», - зачитав резолюцію співорганізатор харківського Євромайдану, громадський активіст Дмитро Пилипець.

Він підкреслив, що учасники харківського Євромайдану обурені черговою спробою влади силою розігнати київську акцію протесту. З огляду на це, Пилипець наголосив, що учасники харківського Євромайдану «переорієнтовуються на мобілізацію на Київ».

За його словами, зібрані на харківському Євромайдані кошти будуть використані на направлення людей до Києва для підтримання акції протесту. «Хто не має власних коштів, той буде їхати за ресурси Євромайдану. Хто має власні кошті – їде за власні ресурси», - сказав активіст.

Пилипець зауважив, що незгодні з політикою уряду закликали автомобілістів відправити людей на Київ. За його словами, сьогодні ввечері автомобілями, а також потягами та автобусами, на київську акцію протесту буде направлено кілька десятків людей.