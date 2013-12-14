У міліції пояснили, чому штурмували Майдан саме вночі

Про це заявив заступник начальника головного слідчого управління МВС Олег Татаров в ефірі Шустер LIVE, пише Українська правда.

"Якщо проаналізувати статистику. Я говорю по працівникам міліції. У нас в середньому за добу несуть правоохоронці 5 тисяч службу в центральному районі міста. Вночі ця кількість зменшується – 2-2,5 тисячі", - сказав він.

"І для того, щоб не порушувати нормальний уклад життя, не заважати проїзду транспорту, міліція виконувала операцію по виконанню рішення суду саме вночі", - додав Татаров.

Він також підкреслив, що міліція не "застосувала сили та спецзасобів". "Міліція виконувала рішення суду", - зазначив Татаров.

Як відомо за охорону громадського порядку відповідають посадовці, які керують безпосередньо підрозділами які забезпечують охорону громадського порядку ,зокрема це стосується на рівні МВС заступників міністра Віктора Ратушняка, Олексія Крикуна. А відтак ніяк не може відповідати за дії міліції громадської безпеки та давати оцінку їхнім діям будь-який заступник начальника Головного слідчого управління МВС України.

Нагадаємо, 11 грудня приблизно о 1 ночі міліція намагалася зруйнувати барикади, встановлені на Майдані Незалежності. Однак ця спроба провалилася.

Зранку силовики намагалися звільнити, зайняту мітингувальниками будівлю Київської міськадміністрації. Внаслідок сутичок були постраждалі з обох сторін.