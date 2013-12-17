Лавров: Більшість країн ЄС за тристоронні переговори щодо України

"Будь-які рішення, як розвивати свою економіку (України), як вибудовувати відносини зі своїми провідними партнерами, повинні прийматися суверенно, без втручання ззовні, виходячи з інтересів власної країни. І ставити перед будь-яким штучним вибором ці країни неправомірно. Ми почули розуміння нашої позиції з боку європейських партнерів ", - цитує Лаврова РІА Новости.

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"Більше того, звучали голоси на користь того, щоб усім разом почати ці питання обговорювати, щоб знімати підозри, знімати якісь взаємні докори, істинні чи уявні, і обговорювати формат подальшої співпраці колективно, рівноправно, всім разом ... Те, що сьогодні прозвучало, підтверджує наявність в Євросоюзі великої кількості країн, які вважають, що ситуацію з Україною необхідно обговорювати у тристоронньому форматі ", - сказав Лавров за підсумками зустрічі в Брюсселі з главами МЗС країн ЄС.

За словами Лаврова, "Україна - це найбільший економічний партнер Росії, найбільший економічний партнер Євросоюзу, величезна частка товарообігу цієї країни припадає на Європу, на Російську Федерацію, на країни Митного союзу".

"І буде тільки логічно, перш ніж пропонувати часом досить нав'язливо якісь схеми подальшої співпраці України з Євросоюзом, сісти і подивитися, які економічні наслідки, подібного роду схеми будуть мати для всіх учасників процесу", - зазначив глава МЗС РФ.