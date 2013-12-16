МЗС Німеччини: Ми хочемо, щоб Україна була разом з нами

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Вестервелле заявив на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн Євросоюзу, які обговорювали питання України.

"Наше запрошення для України йти до Європи залишається в силі. Це означає, що ми хочемо мати Україну разом з нами. Наші двері є відчиненими", - сказав Вестервелле, відповідаючи на запитання УНІАН.

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"І ми будемо тримати двері відчиненими й надалі, бо ми вважаємо, що більшість людей в Україні знають, що краще життя, кращий економічний та соціальний розвиток пов'язаний насамперед з європейським напрямком", додав німецький міністр.

Як повідомляв УНІАН, під час останнього візиту до України на початку грудня Вестервелле відвідав Євромайдан в центрі Києва і висловив солідарність з учасниками акції.