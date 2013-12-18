Депутати Київради закликали Герегу відмовитися від позову до Євромайдану

За словами голови фракції Віталія Павлика, позов до Печерського районного суду міста Києва щодо Євромайдану є юридично необґрунтованим і таким, що суперечить інтересам киян.

«Цей позов до суду не є легітимним зверненням Київської міської ради як органу місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м. Києва. Він поданий не в інтересах територіальної громади, яка є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень. Крім того, позов є юридично і фактично необґрунтованим. Питання про звернення до суду із зазначеною позовною заявою не обговорювалося на засіданні Київської міської ради, щодо предмету цього позову представницьким органом місцевого самоврядування Києва жодного рішення не приймалося. За своїм змістом зазначений позов спрямований на обмеження конституційного права громадян України на проведення мирних зборів», - йдеться у заяві фракції «Демократична партія України».

Столичні депутати зазначають, що позов у більшій частині вимог втратив актуальність, «оскільки дороги та тротуари на більшості із зазначених вулиць блокують не звичайні громадяни, а працівники правоохоронних органів та їхні транспортні засоби».

У заяві наголошується, що «блокування так званого урядового кварталу представниками силових структур має елементи режиму надзвичайного стану, оскільки на блоковану ними територію або ж не пускають громадян (у тому числі депутатів Київради) взагалі, або пропускають на певну територію вулиць і тротуарів за наявності паспортів чи інших документів, що посвідчують особу». «На блокованих силовими структурами вулицях значною мірою обмежене функціонування закладів громадського харчування, інших установ та організацій. За таких обставин Київрада мала б передусім звертатися з позовом щодо розблокування цієї частини столиці силовими структурами для забезпечення нормальної життєдіяльності Києва», - вважають у фракції «Демократична партія України».

Столичні депутати переконані не лише у юридичній необґрунтованості вказаного позову, а і в його спрямованості проти територіальної громади Києва. «Це є в принципі неприпустимим: Київрада має відображати інтереси киян і діяти для їх задоволення, а не виступати проти територіальної громади столиці», - сказано у заяві.

Нагадаємо, 9 грудня 2013 р. від імені Київради до Печерського районного суду міста Києва було подано позовну заяву щодо зобов’язання громадян України звільнити центральні вулиці столиці (Круглоуніверситетську, Шовковичну, Пилипа Орлика, Інститутську, Грушевського, Банкову, Хрещатик, Майдан Незалежності, Лютеранську, Заньковецької, Гусовського, Різницьку, Кловський узвіз, Богомольця, Липську, Командарма Каменєва, а також провулки Кріпосний та Липський).

16 грудня 2013 р. Печерський районний суд переніс розгляд позову на 28.01.2014 р.