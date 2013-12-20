Українців закликають у неділю вийти на Євромайдан
15:06, 20 грудня 2013Політика
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Євромайдан закликає українців вийти у неділю на «Мітинг нашої сили»
Українців закликали вийти на Євромайдан
Євромайдан закликає українців вийти у неділю на «Мітинг нашої сили».
У запрошеннях, які поширюються в тому числі через соціальні мережі, наголошується, що «влада нас не почула. Треба вчергове продемонструвати їм, що ми – сила, з якою вони вимушені будуть рахуватися».
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Мітинг відбудеться 22 грудня, о 12.00 на Майдані Незалежності.
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