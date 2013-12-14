Прем'єр-міністр Микола Азаров закликає українців припинити акції протесту в Києві і вважає, що політики, які закликають до ворожнечі і роз'єднання країни, повинні бути «на звалищі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на мітингу, який проводить Партія регіонів на Європейській площі.

За даними Азарова, акції протесту відбуваються лише в столиці України Києві.

«Я володію інформацією - лише в Києві у нас відбуваються ці події, а решта всієї країни в переважній більшості спокійна. І ми повинні й Києву дати спокій. Я зараз їхав на цей мітинг і з болем в душі дивився на те, що відбувається в Києві. Так давайте наберемося мужності, я звертаюся до політиків, давайте скажемо своїм людям - повертайтеся в сім'ї, займайтеся своєю справою», - сказав Азаров.

Він підкреслив, що відповідальність політиків полягає в тому, щоб знайти мирне вирішення всіх існуючих суперечностей. І в цьому всі політики повинні об'єднатися, додав прем'єр.

«Ми повинні бути єдині в цьому. Ми можемо всередині країни сваритися, але зовні ми повинні виступати єдиним фронтом. Ті політики, які пропагують ворожнечу, ненависть, поділ України - вони не повинні мати місця в сьогоднішній політиці, їм місце на звалищі. Ось це всі повинні розуміти», - заявив Азаров.