Український фільм "Параджанов" не отримає Оскар
13:45, 23 грудня 2013Політика
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Український фільм Олени Фетісової і Сержа Аведікяна "Параджанов" не увійшов у шорт -лист номінантів на здобуття премії Оскар.
"Параджанов" не отримає Оскар / Фото: Positivelife.com
Про це йдеться на сайті журналу The Hollywod Reporter.
У короткий список номінантів на Оскар в номінації " Найкращий фільм іноземною мовою" увійшли 9 фільмів.
Фінальний список номінантів на 86-у премію Оскар буде представлений 16 січня 2014 . Переможців кінопремії за підсумками 2013 оголосять 2 березня 2014 .
Нагадаємо, фільм «Параджанов» потрапив до списку «Оскара» в номінації «Кращий фільм іноземною мовою».
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