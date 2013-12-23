Український фільм "Параджанов" не отримає Оскар

Про це йдеться на сайті журналу The Hollywod Reporter.

У короткий список номінантів на Оскар в номінації " Найкращий фільм іноземною мовою" увійшли 9 фільмів.

Фінальний список номінантів на 86-у премію Оскар буде представлений 16 січня 2014 . Переможців кінопремії за підсумками 2013 оголосять 2 березня 2014 .

Нагадаємо, фільм «Параджанов» потрапив до списку «Оскара» в номінації «Кращий фільм іноземною мовою».