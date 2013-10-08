Український фільм про Параджанова подався на "Оскара"

Український фільм Олени Фетисової та Сержа Аведикяна «Параджанов» потрапив до списку «Оскара» в номінації «Кращий фільм іноземною мовою».

Про це пише Entertainment Weekly.

До списку також потрапив фільм Федора Бондарчука «Сталінград», «Валенса. Людина надії» поляка Анджея Вайди та багато інших фільмів з усіх куточків світу.

Український глядач вже може побачити стрічку у кінотеатрах з 3 жовтня, допрем’єрний показ відбувся 26 вересня у місті, де було ув’язнено знаменитого режисера – Алчевську.