Український фільм про Параджанова подався на "Оскара"

11:22, 08 жовтня 2013
Суспільство
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До списку також потрапили фільми з Росії та Польщі.

/ Кадр із фільму

Український фільм Олени Фетисової та Сержа Аведикяна «Параджанов» потрапив до списку «Оскара» в номінації «Кращий фільм іноземною мовою».

Про це пише Entertainment Weekly.

До списку також потрапив фільм Федора Бондарчука «Сталінград», «Валенса. Людина надії» поляка Анджея Вайди та багато інших фільмів з усіх куточків світу.

Український глядач вже може побачити стрічку у кінотеатрах з 3 жовтня, допрем’єрний показ відбувся 26 вересня у місті, де було ув’язнено знаменитого режисера – Алчевську.

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