Євромайдан підриває основу економічної стабільності – Азаров
13:13, 27 грудня 2013Політика
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Події останнього місяця в Києві підривають основу економічної стабільності, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю провідним українським телеканалам. Він також додав, що для реалізації європейської мрії потрібно насамперед працювати.
Азаров впевнений, що Євромайдан підриває економічну стабільність.
«Ті події, які сьогодні відбуваються в Києві, допомагають нам вирішити питання чи утруднюють? Звичайно, утруднюють. Вони підривають основи економічної стабільності, основи політичної стабільності. На оцінки всіх рейтингових агентств впливає політичне питання», - сказав прем'єр.
Азаров наголосив, що «для реалізації європейської мрії потрібно насамперед працювати».
«Ми всі перебуваємо в полоні певних міфів, казкових уявлень, що можна за помахом чарівної палички одержати іншу країну, з іншими дорогами, рівнем життя тощо. Чи рівноцінне підписання Угоди про асоціацію вступу в ЄС? Ні. Нас туди ніхто не кличе і не запрошує», - додав Азаров.
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