Євромайдан підриває основу економічної стабільності – Азаров

«Ті події, які сьогодні відбуваються в Києві, допомагають нам вирішити питання чи утруднюють? Звичайно, утруднюють. Вони підривають основи економічної стабільності, основи політичної стабільності. На оцінки всіх рейтингових агентств впливає політичне питання», - сказав прем'єр.

Азаров наголосив, що «для реалізації європейської мрії потрібно насамперед працювати».

«Ми всі перебуваємо в полоні певних міфів, казкових уявлень, що можна за помахом чарівної палички одержати іншу країну, з іншими дорогами, рівнем життя тощо. Чи рівноцінне підписання Угоди про асоціацію вступу в ЄС? Ні. Нас туди ніхто не кличе і не запрошує», - додав Азаров.