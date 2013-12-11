Азаров: Майдан - не вся Україна, мітинги не можуть керувати державою

Прем'єр-міністр України Микола Азаров радить опозиції залишити «романтичні ілюзії» й, замість концертів на Майдані, готувати передвиборчі програми і плани розв’язання економічних проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Зі всією щирою повагою до людей, які мирно висловлюють свою позицію на Майдані, не можна не усвідомлювати, що вони - далеко не вся Україна. Аксіомою є те, що мітинги не можуть керувати державою. Коли більшовики в минулому столітті застосували такий спосіб управління, це, як відомо, погано закінчилося», - сказав прем'єр.

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Він наголосив, що «головний інструмент демократії - не мітинг із концертами, а вибори».

«Всі політичні сили, які дійсно дотримуються демократичних цінностей, мають цей принцип оберігати і підтримувати. І готуватися до наступних виборів, розробляючи політичні програми і конструктивний порядок денний для країни: як почати роботу на наших підприємствах, зберегти робочі місця, як знайти кошти для модернізації економіки відповідно до європейських технічних норм, як створити кращі умови для асоціації з Євросоюзом?.. На всі ці питання Майдан відповідь не може дати», - наголосив Азаров.

За його словами, без вирішення «таких болючих питань бажати бути частиною Європи – це не більш, ніж романтичні ілюзії».