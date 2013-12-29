Мітинг біля дому Азарова завершився салютом і виконанням гімну України (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники пошкодили ворота до помешкання Азарова: в нижній частині з них зірвали обшивку. Також паркан навколо будинку вони розписали різноманітними лозунгами на довжину 50 метрів від воріт.

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На своїй сторінці у Facebook нардеп від Батьківщини Андрій Парубій повідомив, що мітингувальники провели "попереджувальну блокаду" будинків Миколи Азарова та Володимира Рибака.

"На паркані написали вимоги Майдану і побажання Азарову", - зазначив Парубій.

Запустивши у небо салют та виконавши гімн України учасники акції вирушили на Майдан Незалежності, аби там розповісти, як усе відбувалося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники Євромайдану та Автомайдану здійснили «екскурсії» до резиденції президента України Віктора Януковича «Межигір’я» та помешкання Віктора Медведчука.