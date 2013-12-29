Автомайдан прибув до помешкання Азарова у Кончі Заспі

Як передає кореспондент УНІАН, там зараз перебувають кілька сотень мітингувальників на чолі з народними депутатами України Володимиром Яворівським, Андрієм Парубієм, Олександром Бригинцем та іншими.

Депутати виступають з агітаційного автомобіля, а мітингувальники розписують фарбою паркан, за яким знаходиться помешкання Азарова. Серед написів - «Бімбу геть!», «Буде трибунал».

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Міліції поблизу поки що не видно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники Євромайдану та Автомайдану здійснили «екскурсії» до резиденції президента України Віктора Януковича «Межигір’я» та помешкання Віктора Медведчука.