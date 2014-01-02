Донецьк і Дніпропетровськ смолоскипною ходою відзначили день народження Бандери

00:33, 02 січня 2014
Політика
4305 0

У середу ввечері у Дніпропетровську відбувся марш зі смолоскипами, присвячений дню народження провідника ОУН Степана Бандери.

Дніпропетровськ Бандера Фото Радіо Свобода

Більше півсотні людей, зокрема члени ВО "Свобода", пройшли центральними вулицями міста, передає Радіо Свобода.

У руках активісти тримали синьо-жовті та червоно-чорні прапори. Йдучи урочистою ходою, учасники скандували гасла "Наше місто – Січеслав!", "Бандера, Шухевич – герої України!", "Бандері слава!", "Своя земля – свої герої!" тощо, а також вимагали повернення звання Героя України Степанові Бандері.

Дніпропетровськ Бандера Фото Радіо Свобода

На урочистій ході влаштували також піротехнічне шоу.

Хода завершилась у центральному парку Дніпропетровська, біля пам’ятника козакові Лазарю Глобі, невеликим мітингом.

"Ми вийшли сьогодні на вулиці Дніпропетровська, аби показати, що наш край – бандерівський край, щоб сколихнути це напівсонне місто у післяноворічному похміллі, щоб показати, що в цьому місті є українські патріоти", – заявили організатори ходи.

Також 105 -й день народження Бандери відзначили і в Донецьку.

Донецьк День народження Бандери Фото Новости Донбасса

Близько 50 осіб зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Активісти встановили портрет Бандери і великий чорно-червоний прапор, повідомляють Новости Донбасса .

Виступаючи на мітингу, представники націоналістичних організацій і політичних партій розповідали учасникам біографію Бандери, ділилися своїм ставленням до цієї людини і висловлювалися про необхідність героїзації Бандери в сучасній Україні.

Акція почалася о 18.00 і завершилася о 19.30. Захід охороняли міліціонери. Порушень громадського порядку під час акції зафіксовано не було.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter