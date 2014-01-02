Донецьк і Дніпропетровськ смолоскипною ходою відзначили день народження Бандери

Більше півсотні людей, зокрема члени ВО "Свобода", пройшли центральними вулицями міста, передає Радіо Свобода.

У руках активісти тримали синьо-жовті та червоно-чорні прапори. Йдучи урочистою ходою, учасники скандували гасла "Наше місто – Січеслав!", "Бандера, Шухевич – герої України!", "Бандері слава!", "Своя земля – свої герої!" тощо, а також вимагали повернення звання Героя України Степанові Бандері.

На урочистій ході влаштували також піротехнічне шоу.

Хода завершилась у центральному парку Дніпропетровська, біля пам’ятника козакові Лазарю Глобі, невеликим мітингом.

"Ми вийшли сьогодні на вулиці Дніпропетровська, аби показати, що наш край – бандерівський край, щоб сколихнути це напівсонне місто у післяноворічному похміллі, щоб показати, що в цьому місті є українські патріоти", – заявили організатори ходи.

Також 105 -й день народження Бандери відзначили і в Донецьку.

Близько 50 осіб зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Активісти встановили портрет Бандери і великий чорно-червоний прапор, повідомляють Новости Донбасса .

Виступаючи на мітингу, представники націоналістичних організацій і політичних партій розповідали учасникам біографію Бандери, ділилися своїм ставленням до цієї людини і висловлювалися про необхідність героїзації Бандери в сучасній Україні.

Акція почалася о 18.00 і завершилася о 19.30. Захід охороняли міліціонери. Порушень громадського порядку під час акції зафіксовано не було.