Учасників Автомайдану,які пікетували будинок Захарченка, викликають на допит

19:52, 06 січня 2014
Політика
1101 0

Учасників Автомайдану, які пікетували будинок міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у селі Пiдгipцi під Києвом, викликають на допит, відносно кримінального провадження за фактом хуліганства.  

Автомайдан / Фото : День

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії "Батьківщина".

Як стало відомо, міліція розшукує "хуліганів", які 5 січня залишили на воротах заміського будинку міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка в селі Підгірці під Києвом наліпки "Увага! Власність бандитів!". Як відомо, люди отримують повістки на допит у кримінальному провадженні за фактом хуліганства. Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявляє: якщо Захарченко шукає, хто це зробив - то це фракція "Батьківщини" в повному складі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 5 січня учасники Автомайдану пікетували будинок міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у селі Пiдгipцi під Києвом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter