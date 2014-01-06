Учасників Автомайдану,які пікетували будинок Захарченка, викликають на допит

Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії "Батьківщина".

Як стало відомо, міліція розшукує "хуліганів", які 5 січня залишили на воротах заміського будинку міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка в селі Підгірці під Києвом наліпки "Увага! Власність бандитів!". Як відомо, люди отримують повістки на допит у кримінальному провадженні за фактом хуліганства. Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявляє: якщо Захарченко шукає, хто це зробив - то це фракція "Батьківщини" в повному складі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня учасники Автомайдану пікетували будинок міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у селі Пiдгipцi під Києвом.