Учасників Автомайдану,які пікетували будинок Захарченка, викликають на допит
19:52, 06 січня 2014Політика
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Учасників Автомайдану, які пікетували будинок міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у селі Пiдгipцi під Києвом, викликають на допит, відносно кримінального провадження за фактом хуліганства.
Автомайдан / Фото : День
Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії "Батьківщина".
Як стало відомо, міліція розшукує "хуліганів", які 5 січня залишили на воротах заміського будинку міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка в селі Підгірці під Києвом наліпки "Увага! Власність бандитів!". Як відомо, люди отримують повістки на допит у кримінальному провадженні за фактом хуліганства. Голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявляє: якщо Захарченко шукає, хто це зробив - то це фракція "Батьківщини" в повному складі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 січня учасники Автомайдану пікетували будинок міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у селі Пiдгipцi під Києвом.
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