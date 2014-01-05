Учасники Автомайдану пікетували будинок Захарченка під Києвом

Про це сьогодні представники ”Демократичного Альянсу” повідомили на сторінці партії у Facebook.

”Автомайдан під маєтком міністра МВС Захарченка. Люди біля воріт Захарченка: Ми не пробачимо кров Тетяни Чорновол”, - сказано у повідомленні.

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Також євромайданівці наклеїли на ворота наліпки з написом ”Власність бандитів” та сфотографували подвір`я Захарченка.

Пізніше стало відомо, що Автомайдан вирушив до будинку міністра освіти та науки Дмитра Табачника, повідомляє ТСН.