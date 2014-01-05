Учасники Автомайдану пікетували будинок Захарченка під Києвом
18:49, 05 січня 2014Політика
1795 0
Учасники Автомайдану пікетували будинок міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у селі Пiдгipцi під Києвом.
Віталій Захарченко
Про це сьогодні представники ”Демократичного Альянсу” повідомили на сторінці партії у Facebook.
”Автомайдан під маєтком міністра МВС Захарченка. Люди біля воріт Захарченка: Ми не пробачимо кров Тетяни Чорновол”, - сказано у повідомленні.
Читайте також: Кличко: Провокації проти Автомайдану погано скінчаться для ДАІ
Також євромайданівці наклеїли на ворота наліпки з написом ”Власність бандитів” та сфотографували подвір`я Захарченка.
Пізніше стало відомо, що Автомайдан вирушив до будинку міністра освіти та науки Дмитра Табачника, повідомляє ТСН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter