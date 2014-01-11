Мін'юст оприлюднив дані держреєстру корупціонерів

"Оприлюдненню на офіційному веб-сайті підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийнято відповідні рішення, що набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення, починаючи з 1 січня 2014 року", - йдеться в повідомленні прес-служби Мін'юсту.

З цією метою між Міністерством юстиції України та Державною судовою адміністрацією України узгоджений механізм оперативного обміну відомостями.

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Розміщення (оновлення) інформації на веб-сайті здійснюється протягом трьох робочих днів з дня внесення відповідної інформації до зазначеного реєстру.

Пошук інформації про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, здійснюється за прізвищем, ім'ям, по батькові такої особи.

Відкритими для безкоштовного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення:

- Прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;

- Склад корупційного правопорушення і вид покарання (стягнення);

- Спосіб вчинення дисциплінарного вчинку і вид дисциплінарного стягнення.

Провести пошук інформації про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, можна за посиланням на відповідному банер, розміщений на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua), а також за електронною адресою (http://corrupt. informjust.ua).

Крім того, отримати інформацію можна за посиланням на відповідному банері, який розміщений на сайті Держінформ'юсту (www.informjust.ua) у розділі "На нашому сайті" в рубриці "Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення".

Консультації щодо проведення пошуку надаються за телефоном 0800-508-584 (call-центр Держінформ'юст). Дзвінки в межах України безкоштовні.