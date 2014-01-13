Лідери опозиції оголосили вимоги Майдану та залишили Погоджувальну раду

Лідери опозиції залишили Погоджувальну раду, оголосивши вимоги Майдану до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, лідери фракцій «УДАР» Віталій Кличко та «Свобода» Олег Тягнибок оприлюдинили вимоги про відставку міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, припинення політичних репресій проти учасників Євромайданів і про заслуховування інформації генерального прокурора Віктора Пшонки у парламенті.

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Лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка не було на засіданні Погоджувальної ради. Від цієї фракції виступав народний депутат Андрій Іванчук.

Тягнибок наголосив, що сьогодні в Україні криза не парламентська, а політична. За його словами, необхідно шукати шляхи вирішення проблем, оскільки ситуація буде загострюватися і це загрожує незалежності України.

Засідання Погоджувальної ради триває.