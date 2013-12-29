Майдан вимагає початку реальних, а не імітаційних переговорів з владою - маніфест

Про це йдеться в програмному маніфесті Майдану, ухваленому сьогодні під час віча у Києві.

Текст маніфесту зачитав представник «Батьківщини» Олександр Турчинов.

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Метою цих переговорів має бути формування пакету рішень, які були б спроможні зняти гостроту політичної кризи і створити підвалини для подальшої нормалізації ситуації в країні.

Для цього, наголосив Турчинов, рада ВО «Майдан» сформує повноважну делегацію, яка матиме мандат Майдану на ведення переговорного процесу з владою.

В маніфесті наголошується, що у короткотерміновій перспективі майдани мають спільно домогтися: звільнення та реабілітації всіх заарештованих за участь в акціях протестів, припинення репресій, терору, погроз, морального та фізичного тиску на учасників мирного спротиву, звільнення всіх політичних в’язнів.

Також в короткостроковій перспективі Майдан має добитися відставки та притягнення до відповідальності всіх високопосадовців, у тому числі міністра Віталія Захарченка, які відповідальні за організацію кривавого розгону студентів в ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності, побиття активістів та журналістів під стінами Адміністрації Президента 1 грудня 2013 року.

«До відповідальності мають бути притягнені не лише замовники, а й безпосередні виконавці з числа рядових бійців спецпідрозділів МВС», - наголошується в документі.

Серед вимог - ліквідація спецпідрозділу «Беркут» як формування, що «повністю дискредитувало себе своїми діями»; заборона використання військовослужбовців Внутрішніх військ для силової протидії мирним масовим акціям протесту; відставка уряду Миколи Азарова та формування нової проєвропейської більшості в парламенті.

«Ця більшість має сформувати новий технічний Кабінет Міністрів, завдання якого - вивести країну з системної кризи, забезпечити підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, а також гарантувати проведення чесних виборів президента та парламенту», - йдеться в манфіфесті.

Серед його пунктів - утворення представницького органу установчої влади для підготовки нової Конституції України. «До її ухвалення - необхідно тимчасово повернутися до редакції Конституції 2004 року, яка була нелегітимно скасована, а президент внаслідок цього незаконно і неконституційно отримав додаткові конституційні повноваження», - наголошується в документі.

«Це - легітимний шлях вирішення глибокої політичної та економічної кризи в Україні, який передбачає проведення дострокових парламентських виборів на пропорційній основі з відкритими списками», - підкреслив Турчинов.

Серед планів активістів - донесення ідей Майдану до громадян України, поширення діяльності Майдану у всіх регіонах України, забезпечення більш ширшої комунікації та інформування мешканців Сходу та Півдня України про цілі та завдання цієї організації.

Також планується становлення на основі місцевих та регіональних осередків ВО “Майдан” мережі самоорганізації громадян, яка забезпечить: громадський контроль за діяльністю органів влади та самоврядування; ідентифікацію проблем місцевого розвитку та консолідацію громадян на їх вирішення.

Маніфест передбачає рекомендувати на посади в органи влади та самоврядування чесних, компетентних та ініціативних фахівців, надавати їм громадську підтримку. Також важливу увагу слід приділити підготовці суспільства до формування професійних та відповідальних органів влади та самоврядування.

«У середньостроковій перспективі Майдан має спільно домогтися: підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом включно з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі. Запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українських громадян. Двері до ЄС мають бути відкриті для всіх українців, хто хоче вільно подорожувати, а не лише для обраних чиновників», - сказано в документі.

Також в Маніфесті акцентується на недопущенні зовнішньополітичного бартеру стратегічних інтересів України на тактичні економічні бонуси з боку Росії, запобіганню втягування України у Митний/Євразійський союзи.

Ще одним пунктом маніфесту є скасування тих домовленостей з Росією, що досягнуті ціною відмови від європейської інтеграції України та підривають суверенітет держави.

Передбачається запровадження персональних міжнародних санкцій проти посадових осіб, причетних до застосування сили проти мирних демонстрантів, політичних репресій, порушення прав і свобод людини в Україні. Ці заходи мають включати в себе заборону на в’їзд, замороження активів таких осіб, перевірка джерел походження коштів та власності, розміщених за кордоном, повернення пограбованого до України.

Також має бути розроблено проведення загальнонаціонального обговорення та затвердження системного Плану змін в країні «Європейська Україна», здійснення якого забезпечить у стратегічній перспективі вступ України до Європейського Союзу.

«Забезпечення проведення чесних, прозорих та демократичних президентських, парламентських виборів та виборів до органів до місцевого самоврядування, які є легальним шляхом для зміни влади в країні», - зазначається в документі.

«У довгостроковій перспективі Майдан має домогтися реалізації закладеної в Конституції, але так і не досягнутої наразі цілі побудови в Україні демократичної, правової держави з соціально-орієнтованою економікою, що вважає забезпечення фундаментальних прав людини своєю первинною та ключовою функцією, унеможливлення узурпації влади та зловживання нею», - сказано в маніфесті.

Крім того, в ньому наголошується на ухваленні нової Конституції України, що відображала б новий, якісно усвідомлений суспільний договір між державою і громадянами, з метою забезпечення демократії, суспільної довіри та верховенства права, відновлення балансу між гілками влади, посилення місцевого самоврядування.

Важливим пунктом маніфесту є децентралізації влади, надання реальних повноважень органам місцевого самоврядування, включно зі створення ними повноцінних виконавчих органів, обмеження повноважень призначуваних президентом місцевих державних адміністрацій лише контрольними функціями, забезпечення умов для розвитку місцевих громад через децентралізацію державних фінансів.

Також в документі наголошується на докорінній зміні уряду України, перетворення його в орган, який аналізує, розробляє та впроваджує державну політику, відповідає за ефективне служіння суспільству всієї системи органів виконавчої влади.

«Відновлення правосуддя шляхом змін законодавства про судоустрій та люстрації суддів, причетних до неправосудних рішень, притягнення до кримінальної відповідальності працівників правоохоронних органів, силовиків, суддів, чиновників, причетних до здійснення політичних репресій в Україні, організації провокацій проти мирних демонстрантів». – сказано в маніфесті.

«Докорінних реформ правоохоронних органів, включаючи скорочення їхньої чисельності та обмеження функцій відповідно до європейських стандартів із одночасним підняттям професійного рівня їх працівників, та відповідного грошового утримання. Ситуація, за якої кількість прокурорів в Україні є найвищою в Європі, а чисельність міліції перевищує чисельність армії, має відійти в минуле», - підкреслюється в документі.

Також зроблено акцент і на проведення реформи освіти із обов’язковим впровадженням курсу громадянської освіти та прав людини в освітній процес.